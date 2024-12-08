Потери украинских войск в Курской области за последние сутки превысили 400 военных. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Также за последние 24 часа ВСУ в Курской области лишились двух боевых бронированных машин, миномёта и двух автомобилей.

Общие потери украинских войск в Курской области составляют более 39 260 военных, 232 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1 233 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 1 командно-штабная машина), а также 1098 автомобилей.