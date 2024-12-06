Армия России проводит локальное окружение противника в Курской области. По указаниям президента России Владимира Путина, наши парни должны «изгнать врага с нашей исторической территории», заявил Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, российским солдатам необходимо создать внутренний и внешний фронт. На данной территории сейчас расположены огромные силы, несмотря на то что «враг оказывает сопротивление и контратакует».

Сейчас используются те укрепления, которые ВС РФ подготовили в своё время, когда ожидали удара. Никто, правда, не думал, что будет такая концентрация сил. Там уже достаточно много населённых пунктов, за 20 освобождено, враг будет изгнан. Дальше, я думаю, надо его гнать и дальше. Василий Дандыкин Военный эксперт

У России есть основная цель до Нового года — максимально сократить прорыв, выйти на Суджанское направление или вовсе освободить. Помимо того, есть вероятность, что США могут уступить в вопросе Курска, «потому что это коренные земли России», заявил Life.ru ещё один военный эксперт Александр Артамонов.

Военнослужащие различных подразделений подтверждают, что под Курском эфир забит польской и английской речью, поэтому вывод ударных войск НАТО будет неким предложением к миру с переговорами со стороны Трампа. Есть основания, что до конца декабря РФ в значительной степени овладеет этой территорией, а к началу мандата Трампа Курская область будет свободна от врага. Александр Артамонов Военный эксперт

Есть вероятность, что после возвращения советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка из Вашингтона Киев начнёт выступать на более нейтральных позициях — прекратит операцию по Курску.

«В Курской области идёт нормальное плановое выдавливание врага. Наши тактические разведгруппы зашли в глубокий тыл, где-то в районе границы РФ, и сумели понять, какие логистические цепочки нужно сейчас пресечь. Если говорить о потерях противника, из приблизительно 40 тысяч зашедших туда более 30 тысяч уже на кладбище», — добавил Артамонов.