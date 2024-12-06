Военные эксперты рассказали о реальной обстановке в Курской области на сегодняшний день
Военный эксперт Дандыкин: Курская область будет свободна к началу мандата Трампа
Армия России проводит локальное окружение противника в Курской области. По указаниям президента России Владимира Путина, наши парни должны «изгнать врага с нашей исторической территории», заявил Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, российским солдатам необходимо создать внутренний и внешний фронт. На данной территории сейчас расположены огромные силы, несмотря на то что «враг оказывает сопротивление и контратакует».
Сейчас используются те укрепления, которые ВС РФ подготовили в своё время, когда ожидали удара. Никто, правда, не думал, что будет такая концентрация сил. Там уже достаточно много населённых пунктов, за 20 освобождено, враг будет изгнан. Дальше, я думаю, надо его гнать и дальше.
У России есть основная цель до Нового года — максимально сократить прорыв, выйти на Суджанское направление или вовсе освободить. Помимо того, есть вероятность, что США могут уступить в вопросе Курска, «потому что это коренные земли России», заявил Life.ru ещё один военный эксперт Александр Артамонов.
Военнослужащие различных подразделений подтверждают, что под Курском эфир забит польской и английской речью, поэтому вывод ударных войск НАТО будет неким предложением к миру с переговорами со стороны Трампа. Есть основания, что до конца декабря РФ в значительной степени овладеет этой территорией, а к началу мандата Трампа Курская область будет свободна от врага.
Есть вероятность, что после возвращения советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка из Вашингтона Киев начнёт выступать на более нейтральных позициях — прекратит операцию по Курску.
«В Курской области идёт нормальное плановое выдавливание врага. Наши тактические разведгруппы зашли в глубокий тыл, где-то в районе границы РФ, и сумели понять, какие логистические цепочки нужно сейчас пресечь. Если говорить о потерях противника, из приблизительно 40 тысяч зашедших туда более 30 тысяч уже на кладбище», — добавил Артамонов.
Ранее в Кремле заявляли, что в Курской области всё дело идёт к развязке. В ближайшее время ситуация будет нормализована, несмотря на то что сейчас всё находится в сложном положении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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