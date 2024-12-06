В Кремле заявили о скорой развязке ситуации в Курской области
Песков: Ситуация в Курской области идёт к развязке и скоро будет нормализована
Обстановка в Курской области всё ещё сложная, но она обязательно нормализуется — более того, ситуация уже приближается к разрешению. Такую уверенность выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована», — сказал официальный спикер Кремля.
В то же время, как подчеркнул Песков, ситуация в Курской области является «необычной и кризисной», что требует применения кризисного управления. Он напомнил и слова президента России Владимира Путина, который как раз назвал того, кто справится с задачей кризисного менеджмента — нового врио главы Курской области Александра Хинштейна.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал назначение Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Пресс-секретарь президента пояснил, что сейчас регион нуждается в кризисном управлении и кандидатура парламентария лучше прочих отвечает этим задачам.
Life.ru