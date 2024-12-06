В Кремле заявили о скорой развязке ситуации в Курской области

Обстановка в Курской области всё ещё сложная, но она обязательно нормализуется — более того, ситуация уже приближается к разрешению. Такую уверенность выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована», — сказал официальный спикер Кремля.