Песков: Хинштейн назначен врио главы Курской области для кризисного управления

Курской области сейчас необходимо кризисное управление, поэтому было решено назначить на пост временно исполняющего обязанности главы региона Александра Хинштейна. Его кандидатура оказалась наилучшей для решения подобных задач, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С учётом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — сказал представитель Кремля на брифинге.