Песков: Хинштейн назначен врио главы Курской области для кризисного управления
Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин
Курской области сейчас необходимо кризисное управление, поэтому было решено назначить на пост временно исполняющего обязанности главы региона Александра Хинштейна. Его кандидатура оказалась наилучшей для решения подобных задач, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С учётом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», — сказал представитель Кремля на брифинге.
50-летний Хинштейн с 2003 года является депутатом Государственной думы. Накануне Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы Курской области. Глава государства отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что переходит на другую должность. Как пояснил Песков, пока невозможно сказать, как долго Хинштейн будет работать в Курской области.