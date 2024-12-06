Старовойт назвал недостаток Смирнова на посту главы Курской области
Старовойт указал на недостаток Смирнова в организации коммуникации с курянами
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов не смог выстроить грамотную коммуникацию с людьми. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил бывший глава региона, а ныне министр транспорта Роман Старовойт, комментируя назначение Александр Хинштейна врио губернатора. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Старовойт высказался о назначении Хинштейна врио главы Курской области. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
«Надеемся, что его опыта хватит, чтобы организовать коммуникацию прежде всего, в чём был недостаток Алексея Борисовича [Смирнова], коммуникацию людьми. Потому что мер поддержки на региональном и федеральном уровне было принято много, более 160», — отметил Старовойт.
Как рассказал Старовойт, он уже пообщался с Хинштейном, пожелав ему удачи и заверив, что готов оказать помощь со стороны Минтранса. Старовойт выразил мнение, что опыта депутата хватит, чтобы организовать коммуникацию.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. По словам главы государства, в данный момент регион нуждается в кризисном управлении. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о переходе на другую работу. Выборы главы региона могут пройти в сентябре будущего года.
ТАСС / URA.RU / Размик Закарян