Старовойт назвал недостаток Смирнова на посту главы Курской области

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов не смог выстроить грамотную коммуникацию с людьми. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил бывший глава региона, а ныне министр транспорта Роман Старовойт, комментируя назначение Александр Хинштейна врио губернатора. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Старовойт высказался о назначении Хинштейна врио главы Курской области. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Надеемся, что его опыта хватит, чтобы организовать коммуникацию прежде всего, в чём был недостаток Алексея Борисовича [Смирнова], коммуникацию людьми. Потому что мер поддержки на региональном и федеральном уровне было принято много, более 160», — отметил Старовойт.