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Регион
6 декабря, 07:33

Старовойт назвал недостаток Смирнова на посту главы Курской области

Старовойт указал на недостаток Смирнова в организации коммуникации с курянами

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов не смог выстроить грамотную коммуникацию с людьми. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил бывший глава региона, а ныне министр транспорта Роман Старовойт, комментируя назначение Александр Хинштейна врио губернатора. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Старовойт высказался о назначении Хинштейна врио главы Курской области. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Надеемся, что его опыта хватит, чтобы организовать коммуникацию прежде всего, в чём был недостаток Алексея Борисовича [Смирнова], коммуникацию людьми. Потому что мер поддержки на региональном и федеральном уровне было принято много, более 160», — отметил Старовойт.

Как рассказал Старовойт, он уже пообщался с Хинштейном, пожелав ему удачи и заверив, что готов оказать помощь со стороны Минтранса. Старовойт выразил мнение, что опыта депутата хватит, чтобы организовать коммуникацию.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. По словам главы государства, в данный момент регион нуждается в кризисном управлении. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о переходе на другую работу. Выборы главы региона могут пройти в сентябре будущего года.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Размик Закарян

Александр Юнашев
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