Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области
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Глава государства Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области. Указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Курской области», — сказано в указе.
Александру Хинштейну 50 лет. До данного назначения он являлся депутатом Государственной думы четырёх созывов.
Предыдущий губернатор Курской области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Чиновник сменил на этом посту Романа Старовойта, который в этом году вошёл в состав обновлённого правительства. Он занял пост главы Минтранса.