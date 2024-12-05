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5 декабря, 19:48

Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Глава государства Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Курской области», — сказано в указе.

Александру Хинштейну 50 лет. До данного назначения он являлся депутатом Государственной думы четырёх созывов.

Предыдущий губернатор Курской области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Чиновник сменил на этом посту Романа Старовойта, который в этом году вошёл в состав обновлённого правительства. Он занял пост главы Минтранса.

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Оксана Попова
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