Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Глава государства Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Курской области», — сказано в указе.