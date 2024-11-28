Назначен новый прокурор Москвы
Путин назначил Максима Жука новым прокурором Москвы
Новый прокурор Москвы Максим Жук. Фото © Telegram / Прокуратура Тверской области
Максим Жук, ранее занимавший должность прокурора Тверской области, назначен прокурором Москвы. Соответствующий указ президента РФ опубликовали сегодня, 28 ноября, на официальном портале правовых актов. До этого пост столичного прокурора с 2019 года занимал Денис Попов.
«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.
Должность прокурора Тверской области Максим Жук занимал с 30 января этого года. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», медалью «300 лет прокуратуре России», а также именным боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием.
Напомним, в начале сентября Денис Попов покинул пост прокурора Москвы. Он занимал этот пост около пяти лет.