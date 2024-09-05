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5 сентября, 16:03

Денис Попов покинул пост прокурора Москвы

Прокурор Москвы Денис Попов. Обложка © Пресс-служба столичной прокуратуры

Прокурор Москвы Денис Попов. Обложка © Пресс-служба столичной прокуратуры

Прокурор Москвы Денис Попов покинул свой пост, который он занимал около пяти лет. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. В 2001 году он окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Работать в органах прокуратуры Попов начал в нулевых, а должность столичного прокурора получил в 2019 году. Он удостоен многих наград за примерное исполнение служебных обязанностей. В частности, был награждён орденом Мужества, орденом Почёта и получил медаль «300 лет прокуратуре России».

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Дарья Нарыкова
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