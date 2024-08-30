Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщается на официальном портале для публикации документов кабмина.
«Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — сообщается в документе, датированном 29 августа 2024 года.
Пётр Иванов занял данную должность в январе 2021 года. Он курировал работу управления контроля размещения госзаказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.
Ранее Life.ru сообщал, что в отставку ушёл глава ростовского ГУ ФСИН. Решение было принято после страшного происшествия, когда группа заключённых взяла в заложники сотрудников СИЗО-1. В тот роковой день в ростовском СИЗО-1 произошёл захват заложников: шестеро арестантов забаррикадировались с несколькими надзирателями и высказали требования для освобождения сотрудников. Переговоры провалились, учреждение взяли штурмом, ликвидировав преступников.