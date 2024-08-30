Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщается на официальном портале для публикации документов кабмина.

«Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — сообщается в документе, датированном 29 августа 2024 года.