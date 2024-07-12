Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО-1

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО-1, сообщили в пресс-бюро ведомства. Комиссия федерального ведомства провела служебную проверку, по результатам которой принято решение об увольнении и привлечении к дисциплинарной ответственности ряда сотрудников.

"Принято решение об увольнении четырёх сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в сообщении.