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12 июля, 05:46

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО-1

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО-1, сообщили в пресс-бюро ведомства. Комиссия федерального ведомства провела служебную проверку, по результатам которой принято решение об увольнении и привлечении к дисциплинарной ответственности ряда сотрудников.

"Принято решение об увольнении четырёх сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в сообщении.

Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН
Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН

Материалы по выявленным нарушениям для дачи правовой оценки направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Кроме того, для стабилизации работы и оказания практической помощи ростовскому главку ФСИН направили группу из наиболее опытных сотрудников.

Напомним, 16 июня в ростовском СИЗО-1 произошёл захват заложников: шестеро арестантов забаррикадировались с несколькими надзирателями. Переговоры не дали результатов, и было принято решение о штурме. По-началу считалось, что выжил только один боевик — Даниил Камнев он уже дал показания против сотрудников изолятора. Позднее выяснилось, что был и седьмой террорист — Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта. Его уже выписали из больницы и арестовали. Также под стражей оказался второй преступник. Прокурор просит дать Камневу 28 лет лишения свободы.

Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки
Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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