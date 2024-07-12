Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО-1
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО-1, сообщили в пресс-бюро ведомства. Комиссия федерального ведомства провела служебную проверку, по результатам которой принято решение об увольнении и привлечении к дисциплинарной ответственности ряда сотрудников.
"Принято решение об увольнении четырёх сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в сообщении.
Материалы по выявленным нарушениям для дачи правовой оценки направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Кроме того, для стабилизации работы и оказания практической помощи ростовскому главку ФСИН направили группу из наиболее опытных сотрудников.
Напомним, 16 июня в ростовском СИЗО-1 произошёл захват заложников: шестеро арестантов забаррикадировались с несколькими надзирателями. Переговоры не дали результатов, и было принято решение о штурме. По-началу считалось, что выжил только один боевик — Даниил Камнев — он уже дал показания против сотрудников изолятора. Позднее выяснилось, что был и седьмой террорист — Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта. Его уже выписали из больницы и арестовали. Также под стражей оказался второй преступник. Прокурор просит дать Камневу 28 лет лишения свободы.
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