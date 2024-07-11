Прокурор просит суд дать выжившему в ростовском СИЗО террористу 28 лет колонии

До захвата заложников в изоляторе Камаева осудили на 9 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, и хулиганство. Кроме того, следствие также выяснило, что в 2019 году террорист вступил в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в Кисловодске. Сначала он проходил обучение, а потом решил взорвать здание местного отдела полиции. Для этого фигурант собрал взрывное устройство, но правоохранители успели предотвратить происшествие.