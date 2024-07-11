Прокурор просит суд дать выжившему в ростовском СИЗО террористу 28 лет колонии
Прокурор попросил суд назначить 28 лет колонии Даниилу Камневу за участие в объединении "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, а также подготовку взрыва в здании полиции Кисловодска.
"Прокурор попросил суд назначить Камневу 28 лет колонии", — сказал представитель суда ТАСС.
До захвата заложников в изоляторе Камаева осудили на 9 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, и хулиганство. Кроме того, следствие также выяснило, что в 2019 году террорист вступил в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в Кисловодске. Сначала он проходил обучение, а потом решил взорвать здание местного отдела полиции. Для этого фигурант собрал взрывное устройство, но правоохранители успели предотвратить происшествие.
Всего Камнева обвиняют по шести статьям: ч. 2 ст. 282.2 (склонение к участию в экстремистской организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ), ч. 1.1. ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
Как рассказывал Life.ru, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Переговоры к результу не привели, поэтому здание решили штурмовать. Сначала все террористы считались погибшими в ходе операции, однако позже оказалось, что один боевик выжил. Он дал показания против сотрудников изолятора. Вскоре стало известно, что среди нападавших был и седьмой террорист — Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта. Сегодня стало известно, что Камева выписали из больницы и арестовали. Также под стражу поместили и второго преступника. Теперь они сидят под усиленной охраной в одиночных камерах.
* Запрещённая в РФ международная экстремистская террористическая группировка.
Life.ru