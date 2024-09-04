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4 сентября, 16:28

Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности замглавы Минэнерго

Павел Сниккарс. Обложка © VK / Минэнерго России

Павел Сниккарс. Обложка © VK / Минэнерго России

Павла Сниккарса освободили от должности заместителя министра энергетики России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Уроженец Новосибирской области Павел Сниккарс трудился в Минэнерго с 2013 года после ухода из ассоциации некоммерческого партнёрства «Совет рынка». В 2020 году его назначили заместителем главы министерства.

А ранее сообщалось, что Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя ФАС. В ведомстве тот курировал работу управления контроля размещения госзаказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.

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Наталья Демьянова
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