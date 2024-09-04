Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности замглавы Минэнерго

Павла Сниккарса освободили от должности заместителя министра энергетики России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Уроженец Новосибирской области Павел Сниккарс трудился в Минэнерго с 2013 года после ухода из ассоциации некоммерческого партнёрства «Совет рынка». В 2020 году его назначили заместителем главы министерства.