Мишустин освободил Надежду Преподобную от должности замглавы Минкульта

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Надежду Преподобную от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ по её просьбе", — указано в документе.

В соответствии со вторым распоряжением главы российского кабмина, на эту должность назначена Жанна Алексеева.

Надежда Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. Затем она перешла на работу в Минкульт. Причина её ухода из ведомства не раскрывается.