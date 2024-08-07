Мишустин освободил Надежду Преподобную от должности замглавы Минкульта
Надежда Преподобная. Обложка © VK / Минкульт России
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Надежду Преподобную от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ по её просьбе", — указано в документе.
В соответствии со вторым распоряжением главы российского кабмина, на эту должность назначена Жанна Алексеева.
Надежда Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. Затем она перешла на работу в Минкульт. Причина её ухода из ведомства не раскрывается.
А ранее Мишустин провёл ряд перестановок в кабмине. Кадровые изменения коснулись Минтранса, Минфина и Минспорта.