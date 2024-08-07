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7 августа, 19:06

Мишустин освободил Надежду Преподобную от должности замглавы Минкульта

Надежда Преподобная. Обложка © VK / Минкульт России

Надежда Преподобная. Обложка © VK / Минкульт России

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Надежду Преподобную от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ по её просьбе", — указано в документе.

В соответствии со вторым распоряжением главы российского кабмина, на эту должность назначена Жанна Алексеева.

Надежда Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. Затем она перешла на работу в Минкульт. Причина её ухода из ведомства не раскрывается.

А ранее Мишустин провёл ряд перестановок в кабмине. Кадровые изменения коснулись Минтранса, Минфина и Минспорта.

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Наталья Демьянова
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