Мишустин назначил новых заместителей министров в трёх ведомствах

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провёл ряд перестановок в Правительстве РФ. Как говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на официальном портале правовых актов, кадровые изменения коснулись Минтранса РФ, Минфина РФ и Минспорта РФ.

Новыми заместителями министра транспорта Романа Старовойта стали замгендиректора РЖД Алексей Шило и бывший замглавы Росавтодора Виктор Тимофеев. В то же время пост первого заместителя руководителя Минтранса занял Валентин Иванов.

В документе также указано, что заместитель директора департамента Минфина Алексей Липаев и директор департамента финансового ведомства Елена Яковлева теперь занимают посты заместителей министра финансов Антона Силуанова. Помимо этого другой заместитель главы Минфина Ирина Окладникова стала первым замом. Также на должность замминистра спорта был назначен Мгер Гандилян.