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14 июня, 19:50

Голикова назначена председателем совета Фонда кино

Правительство РФ: Голикова назначена председателем совета Фонда кино

Вице-премьер России Татьяна Голикова. Обложка Kremlin

Вице-премьер России Татьяна Голикова. Обложка Kremlin

Вице-премьера России Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино (Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии). Информация следует из распоряжения, подписанного 14 июня премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. С документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.

До Голиковой на этой должности находился экс-советник президента России по культуре Владимир Толстой. В составе совета также оказались режиссёр Сергей Урсуляк, глава Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и продюсер Гавриил Гордеев.

Вышли из состава совета режиссёр Владимир Хотиненко и председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

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Ранее сообщалось, что на должность одного из заместителей секретаря Совбеза РФ назначен Григорий Молчанов. Он — заслуженный военный специалист Российской Федерации, награждён медалями, орденами "За военные заслуги" и Почёта, а также Благодарностью президента РФ. По сведениям СПАРК, в прошлом он возглавлял Военную академию при Минобороны России.

Анатолий Симоненко
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