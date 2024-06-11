На должность замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова
На должность одного из заместителей секретаря Совбеза РФ назначен Григорий Молчанов. Это следует из записи на официальном сайте Совета.
"Молчанов родился 22 июня 1956 года в городе Москве в семье военнослужащего. С 1973-го по 2024 год проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент", — говорится в описании его биографии на сайте Совбеза.
Там также говорится, что Молчанов — заслуженный военный специалист Российской Федерации, был награждён медалями, орденами "За военные заслуги" и Почёта, а также Благодарностью президента РФ. По сведениям поисковой системы "Спарк", в прошлом он возглавлял военную академию при Минобороны России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вступивший в должность секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет курировать комиссию ВПК, а также будет отвечать за взаимодействие с другими странами. Глава государства отметил, что экс-министр обороны как никто другой понимает значимость исполнения обязательств перед иностранными партнёрами в вопросах поставок российской военной техники.
ТАСС / Михаил Климентьев