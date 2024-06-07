Голикова раскрыла, сколько потребуется денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется более 100 миллиардов рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она уточнила, что это ещё не окончательная цифра.

"Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции. <...> Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов", — сказала Голикова в разговоре с журналистами.