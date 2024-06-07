Голикова раскрыла, сколько потребуется денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Голикова: На индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно более 100 млрд рублей
На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется более 100 миллиардов рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она уточнила, что это ещё не окончательная цифра.
"Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции. <...> Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов", — сказала Голикова в разговоре с журналистами.
Она также выразила уверенность, что в Социальном фонде хватит средств для индексации пенсий работающим пенсионерам.
Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в нашей стране с 2016 года. Сегодня, 7 июня, на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым зашла речь о возобновлении индексации. Позже в тот же день на полях ПМЭФ российский лидер заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, а точнее, с 1 февраля.