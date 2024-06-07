В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии

Индексация пенсий работающим пенсионерам со следующего года затронет порядка восьми миллионов человек. Об этом в пятницу, 7 июня, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Эта инициатива главы государства затронет около восьми миллионов человек — столько в России насчитывается работающих пенсионеров. Важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию", — написала она в телеграм-канале.

Кузнецова добавила, что готова вместе с коллегами из партии "Единая Россия", а также с профильным комитетом нижней палаты парламента в ближайшее время подготовить предложения для выполнения поручения главы государства.