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Регион
7 июня, 14:47

В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии

Кузнецова: Индексация пенсий работающим пенсионерам коснётся 8 миллионов человек

Индексация пенсий работающим пенсионерам со следующего года затронет порядка восьми миллионов человек. Об этом в пятницу, 7 июня, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Эта инициатива главы государства затронет около восьми миллионов человек — столько в России насчитывается работающих пенсионеров. Важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию", — написала она в телеграм-канале.

Кузнецова добавила, что готова вместе с коллегами из партии "Единая Россия", а также с профильным комитетом нижней палаты парламента в ближайшее время подготовить предложения для выполнения поручения главы государства.

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Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в нашей стране с 2016 года. Сегодня, 7 июня, на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым зашла речь о возобновлении индексации. Позже в тот же день на полях ПМЭФ российский лидер заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года.

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Life.ru

Никита Осипов
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