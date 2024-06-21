Первым заместителем министра сельского хозяйства назначена Елена Фастова

На должность первого замглавы Минсельхоза РФ назначена Елена Фастова. Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось в пятницу, 21 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности", — сказано в документе.

Кроме того, заместителем министра сельского хозяйства — ранее именно эту должность занимала Фастова — назначили Ксению Шевёлкину. Напомним, должность главы Минсельхоза РФ принадлежит Оксане Лут.