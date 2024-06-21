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21 июня, 19:49

Первым заместителем министра сельского хозяйства назначена Елена Фастова

Елена Фастова. Обложка © Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Елена Фастова. Обложка © Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

На должность первого замглавы Минсельхоза РФ назначена Елена Фастова. Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось в пятницу, 21 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности", — сказано в документе.

На должность замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова
На должность замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова

Кроме того, заместителем министра сельского хозяйства — ранее именно эту должность занимала Фастова — назначили Ксению Шевёлкину. Напомним, должность главы Минсельхоза РФ принадлежит Оксане Лут.

Ранее Life.ru писал, что вице-премьера Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино. Ранее на этой должности находился экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Никита Осипов
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