Бывший премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, покинувший свой пост всего днём ранее, назначен помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий документ.

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина. Фото © Telegram / Kadyrov_95

"Назначить Хучиева Муслима Магомедовича помощником председателя Правительства РФ Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя Правительства РФ", — сказано в распоряжении от 24 мая за подписью главы кабмина.

Кадыров назвал решение о назначении Хучиева на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Он выразил уверенность, что новый помощник Мишустина полностью оправдает высокое доверие и будет полезен России на этом посту. Глава Чечни убеждён, что опыт и талант Хучиева, которые были успешно им реализованы в родной республике, востребованы на федеральном уровне.

"Поздравляю Муслима Магомедовича с новым назначением! Желаю успехов в труде на благо России и её населения!" — заключил Кадыров.