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24 мая, 13:33

Бывший премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина

Муслим Хучиев. Обложка © Telegram / Муслим Хучиев

Муслим Хучиев. Обложка © Telegram / Муслим Хучиев

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, покинувший свой пост всего днём ранее, назначен помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий документ.

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина. Фото © Telegram / Kadyrov_95

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина. Фото © Telegram / Kadyrov_95

"Назначить Хучиева Муслима Магомедовича помощником председателя Правительства РФ Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя Правительства РФ", — сказано в распоряжении от 24 мая за подписью главы кабмина.

Кадыров назвал решение о назначении Хучиева на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Он выразил уверенность, что новый помощник Мишустина полностью оправдает высокое доверие и будет полезен России на этом посту. Глава Чечни убеждён, что опыт и талант Хучиева, которые были успешно им реализованы в родной республике, востребованы на федеральном уровне.

"Поздравляю Муслима Магомедовича с новым назначением! Желаю успехов в труде на благо России и её населения!" заключил Кадыров.

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Хучиев занимал пост председателя Правительства Чечни с 2018 года. До этого он был мэром Грозного. 23 мая стало известно, что Хучиев сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую должность. Правда, тогда пост не раскрывался.

Андрей Бражников
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