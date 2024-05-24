Бывший премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина
Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина
Муслим Хучиев. Обложка © Telegram / Муслим Хучиев
Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, покинувший свой пост всего днём ранее, назначен помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий документ.
Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Мишустина. Фото © Telegram / Kadyrov_95
"Назначить Хучиева Муслима Магомедовича помощником председателя Правительства РФ Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя Правительства РФ", — сказано в распоряжении от 24 мая за подписью главы кабмина.
Кадыров назвал решение о назначении Хучиева на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Он выразил уверенность, что новый помощник Мишустина полностью оправдает высокое доверие и будет полезен России на этом посту. Глава Чечни убеждён, что опыт и талант Хучиева, которые были успешно им реализованы в родной республике, востребованы на федеральном уровне.
"Поздравляю Муслима Магомедовича с новым назначением! Желаю успехов в труде на благо России и её населения!" — заключил Кадыров.
Хучиев занимал пост председателя Правительства Чечни с 2018 года. До этого он был мэром Грозного. 23 мая стало известно, что Хучиев сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую должность. Правда, тогда пост не раскрывался.