Муслим Хучиев покинул пост председателя правительства Чечни

Муслим Хучиев в связи с переходом на другую должность покинул пост председателя правительства Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что во многом благодаря Хучиеву регион занимает лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах, а также демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития.

"За все годы своей служебной деятельности он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе... Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава региона не уточнил, на какой пост перейдёт Хучиев. Его обязанности будет исполнять Иса Тумхаджиев.