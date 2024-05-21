Муслим Хучиев покинул пост председателя правительства Чечни
Муслим Хучиев и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Муслим Хучиев в связи с переходом на другую должность покинул пост председателя правительства Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что во многом благодаря Хучиеву регион занимает лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах, а также демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития.
"За все годы своей служебной деятельности он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе... Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава региона не уточнил, на какой пост перейдёт Хучиев. Его обязанности будет исполнять Иса Тумхаджиев.
Ранее свой пост покинул председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, он принял это решение после совещания с Рамзаном Кадыровым. Он пока не знает, какую должность займёт в будущем.