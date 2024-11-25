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25 ноября, 18:41

Путин сделал представителем по развитию коридора «Север — Юг» Виталия Савельева

Вице-премьера Виталия Савельева по указу главы государства Владимира Путина назначили спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Указ об этом был размещён на официальном сайте правовых актов.

«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север — Юг», — говорится в документе.

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Путин назначил участника программы «Время героев» Первышова врио главы Тамбовской области

А ранее президент России Владимир Путин назначил Юрия Слюсаря, который возглавляет Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Это заявление было сделано пресс-службой Кремля. Также глава государства сделал губернатора ЕАО Гольдштейна врио главы Коми.

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Николь Вербер
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