Путин сделал представителем по развитию коридора «Север — Юг» Виталия Савельева
Вице-премьера Виталия Савельева по указу главы государства Владимира Путина назначили спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Указ об этом был размещён на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север — Юг», — говорится в документе.
А ранее президент России Владимир Путин назначил Юрия Слюсаря, который возглавляет Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Это заявление было сделано пресс-службой Кремля. Также глава государства сделал губернатора ЕАО Гольдштейна врио главы Коми.
Telegram/Правительство России