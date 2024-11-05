Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна на пост врио главы Коми
Ростислав Гольдштейн. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Президент России Владимир Путин предложил назначить исполняющим обязанности главы Республики Коми губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна. Он ответил согласием. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства уже подписал соответствующий указ.
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми», — говорится в документе.
Глава государства отметил, что сам немного работал в Коми, в студенческом отряде, и понимает потенциал этого региона. Для Гольдштейна Коми знакомый регион, ранее он занимал пост зампреда Госсовета республики.
Гольдштейну 55 лет. Пост губернатора ЕАО он занял в 2020 году, сменив на нём Александра Левинталя.
Напомним, ранее с поста главы Коми ушёл Владимир Уйба. Он объявил, что Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.