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Регион
5 ноября, 16:05

Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна на пост врио главы Коми

Ростислав Гольдштейн. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Ростислав Гольдштейн. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент России Владимир Путин предложил назначить исполняющим обязанности главы Республики Коми губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна. Он ответил согласием. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства уже подписал соответствующий указ.

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми», — говорится в документе.

Глава государства отметил, что сам немного работал в Коми, в студенческом отряде, и понимает потенциал этого региона. Для Гольдштейна Коми знакомый регион, ранее он занимал пост зампреда Госсовета республики.

Гольдштейну 55 лет. Пост губернатора ЕАО он занял в 2020 году, сменив на нём Александра Левинталя.

Напомним, ранее с поста главы Коми ушёл Владимир Уйба. Он объявил, что Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

Никита Никонов
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