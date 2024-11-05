Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна на пост врио главы Коми

Президент России Владимир Путин предложил назначить исполняющим обязанности главы Республики Коми губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна. Он ответил согласием. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства уже подписал соответствующий указ.

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми», — говорится в документе.

Глава государства отметил, что сам немного работал в Коми, в студенческом отряде, и понимает потенциал этого региона. Для Гольдштейна Коми знакомый регион, ранее он занимал пост зампреда Госсовета республики.

Гольдштейну 55 лет. Пост губернатора ЕАО он занял в 2020 году, сменив на нём Александра Левинталя.