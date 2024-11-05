Владимир Уйба объявил, что покидает пост главы Коми
Владимир Уйба. Обложка © Telegram / VladimirUyba
Владимир Уйба объявил, что покидает пост главы Коми. Чиновник объявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
Обращение Уйбы к жителям Коми. Видео © Telegram / VladimirUyba
«За прошедшее время я сделал всё, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее», — сказал 66-летний госдеятель в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
При этом он не рассказал, куда именно уходит, и кто займёт его место. Уйба занимал пост главы Коми с 2020 года, сменив на нём Сергея Гапликова.
Накануне о своей отставке объявил глава Тамбовской области Максим Егоров. Врио губернатора назначен бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы и участник спецоперации Евгений Первышов. Также свой пост покинул губернатор Ростовской области Василий Голубев — исполняющим обязанности Путин назначил экс-главу Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.