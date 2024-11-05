Владимир Уйба объявил, что покидает пост главы Коми. Чиновник объявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

Обращение Уйбы к жителям Коми. Видео © Telegram / VladimirUyba

«За прошедшее время я сделал всё, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее», — сказал 66-летний госдеятель в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.