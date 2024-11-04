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Регион
4 ноября, 13:04

Названа дата выборов главы Ростовской области после ухода Голубева в отставку

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года

Выборы главы Ростовской области, где ранее ушёл в отставку руководитель региона, пройдут осенью следующего года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку. По его словам, он переходит на другую работу. Куда именно, Голубев не уточнил. Также об отставке сегодня сообщил и глава Тамбовской области Максим Егоров. Он отметил, что будет заниматься «задачами на федеральном уровне».

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ТАСС / Петр Ковалёв

Наталья Демьянова
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