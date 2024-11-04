Названа дата выборов главы Ростовской области после ухода Голубева в отставку
Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года
Выборы главы Ростовской области, где ранее ушёл в отставку руководитель региона, пройдут осенью следующего года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
«Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку. По его словам, он переходит на другую работу. Куда именно, Голубев не уточнил. Также об отставке сегодня сообщил и глава Тамбовской области Максим Егоров. Он отметил, что будет заниматься «задачами на федеральном уровне».
ТАСС / Петр Ковалёв