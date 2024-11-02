Бывший мэр газовой столицы России стал на шаг ближе к отъезду на СВО из СИЗО

Обвиняемый во взяточничестве бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России для отправки на СВО. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий интересы экс-мэра на стадии следствия.

«Мой доверитель Воронов Андрей, ранее выразивший желание подписать контракт с МО для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии РФ», — заявил защитник.