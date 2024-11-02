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2 ноября, 09:24

Бывший мэр газовой столицы России стал на шаг ближе к отъезду на СВО из СИЗО

Арестованный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя подал заявление на участие в СВО

Андрей Воронов. Фото © Telegram «Воронов»

Андрей Воронов. Фото © Telegram «Воронов»

Обвиняемый во взяточничестве бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России для отправки на СВО. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий интересы экс-мэра на стадии следствия.

«Мой доверитель Воронов Андрей, ранее выразивший желание подписать контракт с МО для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии РФ», — заявил защитник.

Адвокат добавил, что Воронов — патриот своей родины, и он «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе». По словам Земчихина, эта инициатива основана на действующем законодательстве, поэтому нет никаких препятствий для её реализации.

Ранее Life.ru рассказали, как бывшего мэра Нового Уренгоя в ЯНАО задержали в столице в связи с подозрениями во взяточничестве. Он был помещён под арест до 1 сентября. В тот же день стало известно о том, что за взятку Воронову был арестован гендиректор «Проектстройсервиса» Максим Лясин, а также исполнительный директор Григорий Нак и архитектор Эдуард Полянский. Уже в СИЗО экс-мэр попросил суд позволить ему отправиться на СВО.

Бывший мэр газовой столицы России арестован в Москве через неделю после отставки
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Алена Пенчугина
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