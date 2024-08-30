Бывший мэр Нового Уренгоя попросился в суде на СВО
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Нового Уренгоя Воронов попросился на СВО
Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Обложка © Telegram / Воронов
Обвиняемый во взяточничестве экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в ходе судебного заседания попросил суд позволить ему заключить контракт для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА «Новости».
В суде Воронов рассказал о своей активной гражданской позиции, упомянул о владении многими видами оружия и навыками рукопашного боя. Он признался, что хотел отправиться на СВО с самых первых дней, но не смог из-за рабочей деятельности.
«С учётом своей активной гражданской позиции <...> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — заявил экс-чиновник в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста.
Напомним, экс-мэр Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов 3 июля был задержан в Москве по подозрению в получении взятки. Его отправили под арест до 1 сентября, в дальнейшем арест был продлён до 1 декабря. Незадолго до этого Воронов объявил, что покидает должность. Газовой столицей России он руководил с 5 октября 2020 года. Его заменил глава Пуровского района Антон Колодин.