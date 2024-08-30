Бывший мэр Нового Уренгоя попросился в суде на СВО

Обвиняемый во взяточничестве экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в ходе судебного заседания попросил суд позволить ему заключить контракт для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА «Новости».

В суде Воронов рассказал о своей активной гражданской позиции, упомянул о владении многими видами оружия и навыками рукопашного боя. Он признался, что хотел отправиться на СВО с самых первых дней, но не смог из-за рабочей деятельности.

«С учётом своей активной гражданской позиции <...> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — заявил экс-чиновник в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста.