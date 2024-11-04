Максим Егоров покинул пост главы Тамбовской области со словами «волк теперь товарищ»
Глава Тамбовской области Егоров переходит на новую работу на федеральном уровне
Максим Егоров покидает пост главы Тамбовской области и переходит на новую работу на федеральном уровне. Об этом он рассказал в видеообращении на своём Telegram-канале. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.
Максим Егоров рассказал о своём уходе с должности. Видео © Telegram / Максим Егоров
«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — приводит сообщение ТАСС.
Егоров поблагодарил жителей региона и отметил, что Тамбовская область за прошедшие годы стала для него родной.
«Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал Егоров в видео.
Максиму Егорову 47 лет. Пост главы Тамбовской области он занял в сентябре 2022 года, сменив на нём Александра Никитина. До этого в течение года Егоров являлся временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.
Также сегодня о своей отставке заявил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также рассказал о переходе на другую работу. Кроме того, Голубев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.
Telegram / Максим Егоров