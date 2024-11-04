Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 11:00

Максим Егоров покинул пост главы Тамбовской области со словами «волк теперь товарищ»

Глава Тамбовской области Егоров переходит на новую работу на федеральном уровне

Максим Егоров покидает пост главы Тамбовской области и переходит на новую работу на федеральном уровне. Об этом он рассказал в видеообращении на своём Telegram-канале. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Максим Егоров рассказал о своём уходе с должности. Видео © Telegram / Максим Егоров

«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — приводит сообщение ТАСС.

Егоров поблагодарил жителей региона и отметил, что Тамбовская область за прошедшие годы стала для него родной.

«Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал Егоров в видео.

Максиму Егорову 47 лет. Пост главы Тамбовской области он занял в сентябре 2022 года, сменив на нём Александра Никитина. До этого в течение года Егоров являлся временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.

Также сегодня о своей отставке заявил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также рассказал о переходе на другую работу. Кроме того, Голубев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

Глава Североморска Мурманской области Прасов подал в отставку
Глава Североморска Мурманской области Прасов подал в отставку
Обложка ©

Telegram / Максим Егоров

Полина Никифорова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar