Максим Егоров покинул пост главы Тамбовской области со словами «волк теперь товарищ»

Максим Егоров покидает пост главы Тамбовской области и переходит на новую работу на федеральном уровне. Об этом он рассказал в видеообращении на своём Telegram-канале. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Максим Егоров рассказал о своём уходе с должности. Видео © Telegram / Максим Егоров

«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — приводит сообщение ТАСС.

Егоров поблагодарил жителей региона и отметил, что Тамбовская область за прошедшие годы стала для него родной.

«Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал Егоров в видео.

Максиму Егорову 47 лет. Пост главы Тамбовской области он занял в сентябре 2022 года, сменив на нём Александра Никитина. До этого в течение года Егоров являлся временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.