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12 октября, 18:32

Глава Североморска Мурманской области Прасов подал в отставку

Олег Прасов. Обложка © Сайт Министерства информационной политики Мурманской области

Олег Прасов. Обложка © Сайт Министерства информационной политики Мурманской области

Мэр закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Североморск Олег Прасов принял решение уйти в отставку. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, это произошло после встречи градоначальника с губернатором Андреем Чибисом.

«Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой ЗАТО г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Чибис поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильём.

Олегу Прасову 52 года. Он уроженец Зеленоградская Калининградской области. Служил на Северном флоте. С 2013 по 2017 год работал в Правительстве Мурманской области, далее занимал пост управляющего делами в администрации Североморска.

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Ранее сообщалось, что присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным. Сам злоумышленник назвал свой поступок неадекватным и сказал, что не может объяснить его причины.

Никита Никонов
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