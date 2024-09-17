Мэр Петропавловска-Камчатского уходит в отставку

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин объявил об отставке. По словам чиновника, решение принято в связи с переходом на новую работу.

«Принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — написал он в телеграм-канале.

О какой должности идёт речь, Брызгин уточнять не стал. Вместе с этим он подчеркнул, что остаётся жить и работать в родном Петропавловске-Камчатском.