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16 сентября, 21:26

Мэр Петропавловска-Камчатского уходит в отставку

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин объявил о своей отставке

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин. Обложка © Telegram / Константин Брызгин

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин. Обложка © Telegram / Константин Брызгин

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин объявил об отставке. По словам чиновника, решение принято в связи с переходом на новую работу.

«Принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — написал он в телеграм-канале.

О какой должности идёт речь, Брызгин уточнять не стал. Вместе с этим он подчеркнул, что остаётся жить и работать в родном Петропавловске-Камчатском.

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А глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону проведения спецоперации на Украине. Решение поменять кабинет на окопы, а костюм — на военную форму 51-летний мэр принял совместно с военкомом Ринатом Забировым и депутатом горсовета Ахатом Асылбаевым.

Оксана Попова
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