Уехавший на СВО мэр приморского города сложил полномочия на фоне уголовного дела

Мэр города Большой Камень (Приморский край) Рустям Абушаев сложил свои полномочия и отправился в зону специальной военной операции (СВО). Ранее против него было заведено уголовное дело.

«На днях я написал заявление о сложении полномочий главы городского округа в связи с подписанием контракта с Министерством обороны», — написал Абушаев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что «врага нужно добивать», а городу нужен другой мэр, который будет на месте.

В марте прошлого года против Абушаева возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что чиновник незаконно распорядился землёй в посёлке Ключевой и на полуострове Де-Фриз в северной части Амурского залива. Фигуранты дела переоформили землю на третьих лиц, разделили её на 22 участка и распорядились по своему усмотрению. Абушаева заочно арестовали, после чего мэо опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в зоне СВО, где получил орден Мужества. В октябре того же года суд признал розыск чиновника незаконным. Абушаеву 40 лет. Главой городского округа Большой Камень он был избран в 2022 году. До этого исполнял обязанности мэра города, занимал пост главы Надеждинского муниципального района.