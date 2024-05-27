Мэр Большого Камня награждён в зоне СВО орденом Мужества
Рустям Абушаев с орденом (первый слева). Обложка © Telegram / Рустям Абушаев
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев получил орден Мужества за службу с зоне спецоперации. Об этом сам чиновник рассказал в телеграм-канале.
"Вчера был награждён государственной наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал он.
Весной прошлого года следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Надеждинского района, который с 2019-го до конца 2021 года возглавлял Абушаев. Его обвиняли в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности. В апреле 2023 года стало известно, что Абушаев находится в зоне СВО. В октябре того же года суд признал розыск чиновника незаконным.
Напомним, что Абушаева представили к награждению орденом Мужества, так как он участвовал в эвакуации бойцов и взял трофейное оружие НАТО. Также Абушаев ранее был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Он получил её за эффективную организацию обороны при наступлении вражеских войск и удержание позиций.