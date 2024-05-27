Мэр Большого Камня награждён в зоне СВО орденом Мужества

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев получил орден Мужества за службу с зоне спецоперации. Об этом сам чиновник рассказал в телеграм-канале.

"Вчера был награждён государственной наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал он.

Весной прошлого года следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Надеждинского района, который с 2019-го до конца 2021 года возглавлял Абушаев. Его обвиняли в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности. В апреле 2023 года стало известно, что Абушаев находится в зоне СВО. В октябре того же года суд признал розыск чиновника незаконным.