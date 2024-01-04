МО РФ посмертно наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу

Также юрист рассказала журналистам, что погибший был отрезан от родственников, вследствие чего они были в полном неведении о его положении дел на фронте. Она подчеркнула, что её клиент не писал письма. По информации Кезик, бывшего генерала отправили в зону проведения СВО в конце ноября – начале декабря прошлого года.