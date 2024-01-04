МО РФ посмертно наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу
Осужденного за взятку экс-главу УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова посмертно наградили медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции", передаёт Ura.ru со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик.
"Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно", — заявила собеседница издания.
Также юрист рассказала журналистам, что погибший был отрезан от родственников, вследствие чего они были в полном неведении о его положении дел на фронте. Она подчеркнула, что её клиент не писал письма. По информации Кезик, бывшего генерала отправили в зону проведения СВО в конце ноября – начале декабря прошлого года.
Ранее Лайф писал, что Трифонов погиб в зоне проведения СВО при выполнении служебного долга. В августе 2022 года суд приговорил его к колонии строгого режима за взятку в размере 7,5 млн рублей. В ходе заседаний вину бывший полицейский не признал.
Ura.ru / Александр Мамаев