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Опубликовано 3 января 2024, 08:46
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В зоне СВО погиб осуждённый за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД Трифонов

Евгений Трифонов. Обложка © URA.ru / Александр Мамаев

Евгений Трифонов. Обложка © URA.ru / Александр Мамаев

Бывший глава Управления МВД по Екатеринбургу Евгений Трифонов, осуждённый на 9,5 года за коррупцию, погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик.

"Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов] погиб при выполнении своего долга на СВО", — сказала она ТАСС.

В беседе с Ura.ru юрист уточнила, что Трифонова не стало в конце декабря. Точная дата его смерти пока неизвестна. По словам Кезик, о смерти Трифонова его супруга узнала накануне.

Напомним, Евгения Трифонова задержали в 2019 году в Москве. По версии следствия, в 2015 году экс-полицейский через посредников получил взятку в размере 7,5 миллиона рублей от бывшего замглавы банка "Кольцо Урала" Олега Коноплёва. В обмен тот хотел добиться возбуждения уголовного дела против своего должника. В сентябре 2021 года банкира приговорили к пяти годам условного заключения, а Трифонова в августе 2022 года — к девяти с половиной годам строгого режима. Свою вину он не признал.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что ведомство помнит каждого бойца, погибшего в зоне проведения СВО. По его словам, поддержка их родных остаётся одним из приоритетов Минобороны.

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Матвей Константинов
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