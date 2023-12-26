Министерство обороны России помнит каждого бойца, который погиб при выполнении задач специальной военной операции на Украине (СВО). Такое заявление сделал глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.



"Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач. Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников СВО и членов их семей была и остаётся в числе наших приоритетов", — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ 26 декабря.

Министр обороны РФ также особо отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. Он уверен, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли нашей армии завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.