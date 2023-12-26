Шойгу дал непреложный приказ о погибших за Родину бойцах СВО
Шойгу: Российская армия помнит каждого погибшего при выполнении задач в СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © mil.ru
Министерство обороны России помнит каждого бойца, который погиб при выполнении задач специальной военной операции на Украине (СВО). Такое заявление сделал глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач. Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников СВО и членов их семей была и остаётся в числе наших приоритетов", — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ 26 декабря.
Министр обороны РФ также особо отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. Он уверен, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли нашей армии завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.
А ранее Шойгу заявил, что Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. По его словам, за время СВО боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. Кроме того, глава Минобороны страны дополнил, что 320 тысяч участников специальной военной операции получили государственные награды, а 272 бойца были удостоены звания Героя России.