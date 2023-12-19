Шойгу: Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"В целом опыт спецоперации показал, что Вооружённые силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — подчеркнул министр.

Он добавил, что за время СВО боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих.

Авторы Александра Вишнякова