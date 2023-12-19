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Шойгу: Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире

19 декабря, 11:20
<p>Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин</p>

Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"В целом опыт спецоперации показал, что Вооружённые силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — подчеркнул министр.

Он добавил, что за время СВО боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих.

Минные поля, пирамиды и рвы: Шойгу доложил о несокрушимых препятствиях для ВСУ на всей линии фронта

Минные поля, пирамиды и рвы: Шойгу доложил о несокрушимых препятствиях для ВСУ на всей линии фронта

Шойгу также сообщил, что в ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. А потери ВСУ за всё время СВО составили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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