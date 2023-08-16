Мэра российского города представили к ордену за взятие трофеев НАТО

В Приморском крае мэра города Большой Камень Рустяма Абушаева представили к награждению орденом Мужества. Он участвовал в эвакуации бойцов и взял трофейное оружие. Об этом рассказал командир приморского добровольческого отряда "Тигр", в составе которого чиновник участвовал в СВО.

"Мэр Большого Камня в зоне СВО участвовал в эвакуации раненых и убитых с линии боевого соприкосновения. Был представлен к ордену Мужества после обнаружения, разминирования и доставки образцов вооружения НАТО с последующей передачей органам госбезопасности", — сказал командир в беседе с РИА "Новости".

Также Абушаев ранее был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Он получил её за эффективную организацию обороны при наступлении вражеских войск и удержание позиций.

Ранее в отношении Абушаева было возбуждено уголовное дело из-за мошенничества с землёй в районе ведения бизнеса. Его даже заочно заключили под стражу и объявили в розыск. В апреле стало известно, что он находится в зоне СВО. Тогда же постановление об аресте было отменено, как впоследствии и постановление о розыске чиновника.