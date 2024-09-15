Мэр башкирского Сибая Азамат Юлдашбаев ушёл добровольцем в зону СВО

Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону проведения спецоперации на Украине. Решение поменять кабинет на окопы, а костюм — на военную форму 51-летний мэр принял совместно с военкомом Ринатом Забировым и депутатом горсовета Ахатом Асылбаевым.

Обязанности Юлдашбаев продолжит исполнять первый вице-мэр города Сергей Озерцов. В беседе с РБК Уфа чиновник сообщил, что глава администрации покинул родные края 15 сентября, а уже на 20 сентября запланировано заключение контракта с Минобороны. Его длительность составит шесть месяцев.