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Регион
9 августа, 08:25

Вице-губернатор Чукотки уходит добровольцем на СВО

Губернатор Кузнецов: Первый замглавы Чукотки Исаев решил отправиться на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев (слева). Обложка © Telegram / Владислав Кузнецов

Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев (слева). Обложка © Telegram / Владислав Кузнецов

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев поедет в зону проведения спецоперации (СВО) на Украину. Об этом заявил глава региона Владислав Кузнецов.

"Это поступок настоящего патриота. Рахим Рамзанович работал на территории Луганской и Донецкой народных республик, а с 2023 г. активно участвовал в помощи нашей подшефной территории в ДНР, контролировал исполнение задач по её восстановлению, координировал организацию поставок", — написал глава региона в телеграм-канале.

Глава Чукотки пояснил, что Исаев на время участия в боевых действиях не покинет своей должности. Правительство региона будет ждать замгубернатора обратно в команду.

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А ранее Life.ru рассказывал, что заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отправился добровольцем в зону СВО. По его словам, пребывание на передовой позволит чиновнику лучше понимать проблемы бойцов, находящихся взоне боевых действий.

Дарья Нарыкова
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