Вице-губернатор Чукотки уходит добровольцем на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев поедет в зону проведения спецоперации (СВО) на Украину. Об этом заявил глава региона Владислав Кузнецов.

"Это поступок настоящего патриота. Рахим Рамзанович работал на территории Луганской и Донецкой народных республик, а с 2023 г. активно участвовал в помощи нашей подшефной территории в ДНР, контролировал исполнение задач по её восстановлению, координировал организацию поставок", — написал глава региона в телеграм-канале.

Глава Чукотки пояснил, что Исаев на время участия в боевых действиях не покинет своей должности. Правительство региона будет ждать замгубернатора обратно в команду.