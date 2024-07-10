Единорос-доброволец Колесников ранен на боевом задании под Работином

Депутат Госдумы и член фракции "Единой России" Олег Колесников, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение во время выполнения боевого задания под Работином. Парламентарий в своём телеграм-канале поспешил успокоить подписчиков, заявив о планах в скором времени вернуться в строй.

Единорос рассказал, что при выполнении боевой задачи он оказался под огнём противника, но ранение оказалось лёгким. По его словам, "кости целы", а с остальным уже справится природная регенерация закалённого в боях организма.