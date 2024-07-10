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10 июля, 07:44

Единорос-доброволец Колесников ранен на боевом задании под Работином

Участвующий в СВО депутат Колесников получил ранение под Работином

Депутат Олег Колесников. Фото © Telegram / Олег Колесников

Депутат Олег Колесников. Фото © Telegram / Олег Колесников

Депутат Госдумы и член фракции "Единой России" Олег Колесников, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение во время выполнения боевого задания под Работином. Парламентарий в своём телеграм-канале поспешил успокоить подписчиков, заявив о планах в скором времени вернуться в строй.

Единорос рассказал, что при выполнении боевой задачи он оказался под огнём противника, но ранение оказалось лёгким. По его словам, "кости целы", а с остальным уже справится природная регенерация закалённого в боях организма.

"Сейчас уже всё почти в порядке, так что скоро замкомандира 3-го добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернётся на фронт", пообещал храбрый парламентарий.

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Напомним, что депутат Олег Колесников участвует в СВО с осени 2022 года — со времён частичной мобилизации. В феврале этого года вслед за ним решила отправиться в зону спецоперации его супруга Лена Колесникова. Ранее парламентарий рассказал, как ВСУ устроили за ним охоту в Запорожской области.

Владимир Озеров
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