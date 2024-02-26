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26 февраля, 13:53

Жена российского депутата ушла на СВО вслед за мужем

Ura.ru: Депутат челябинского ЗСО Колесникова поедет добровольцем в зону СВО

Депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова. Обложка © VK / Лена Колесникова

Депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова. Обложка © VK / Лена Колесникова

Супруга депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова ушла на спецоперацию, подписав соответствующий контракт. Об этом сообщили в региональном парламенте.

"Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет", — подчеркнул спикер ЗСО Олег Гербер в беседе с Ura.ru.

Колесников участвует в спецоперации с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Депутат Госдумы является одним из немногих парламентариев, кому разрешили остаться на передовой после истечения срока первоначального контракта.

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А ранее Life.ru рассказывал, что самый молодой депутат Ярославской областной думы Иван Демидов отправился добровольцем в зону СВО. 27-летний парламентарий неоднократно ездил в новые российские регионы с гуманитарной миссией, а теперь отправляется туда в новом качестве.

Дарья Нарыкова
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