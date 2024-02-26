Жена российского депутата ушла на СВО вслед за мужем

Супруга депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова ушла на спецоперацию, подписав соответствующий контракт. Об этом сообщили в региональном парламенте.

"Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет", — подчеркнул спикер ЗСО Олег Гербер в беседе с Ura.ru.

Колесников участвует в спецоперации с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Депутат Госдумы является одним из немногих парламентариев, кому разрешили остаться на передовой после истечения срока первоначального контракта.