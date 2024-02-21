Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны и отправится в зону СВО с сыном

Российский боец единоборств смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик поедет в зону спецоперации (СВО) вместе со своим сыном Ярославом, который проходит службу в ВДВ. Спортсмен подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ, сообщил его представитель.

"Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить", — приводит ТАСС слова представителя Дацика.

44-летний Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан получил известность после победы нокаутом в дебютном поединке с белорусом Андреем Орловским в 1999 году. Всего на его счету в смешанных единоборствах — семь побед и восемь поражений.