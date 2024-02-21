Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны и отправится в зону СВО с сыном
Вячеслав Дацик. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Российский боец единоборств смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик поедет в зону спецоперации (СВО) вместе со своим сыном Ярославом, который проходит службу в ВДВ. Спортсмен подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ, сообщил его представитель.
"Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить", — приводит ТАСС слова представителя Дацика.
44-летний Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан получил известность после победы нокаутом в дебютном поединке с белорусом Андреем Орловским в 1999 году. Всего на его счету в смешанных единоборствах — семь побед и восемь поражений.
А ранее Life.ru рассказывал, что Дацик отправился в зону СВО в сентябре прошлого года. В январе появились сообщения о том, что спортсмен получил ранение. В Сети были его фотографии с ранами на руке. Однако стало известно, что его покусала собака.