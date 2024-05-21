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21 мая, 15:06

"Победа будет за нами!": Ушедший на СВО депутат Госдумы поделился впечатлениями о службе

Зампред Комитета Госдумы по обороне Швыткин: Уже месяц нахожусь на СВО

Юрий Швыткин. Обложка © Telegram / shvytkin

Юрий Швыткин. Обложка © Telegram / shvytkin

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отправился добровольцем в зону спецоперации (СВО). По словам 58-летнего парламентария, пребывание на фронте позволит ему лучше понимать проблемы бойцов, находящихся на передовой.

"Уже месяц нахожусь в зоне СВО, продолжаю выполнять задачи. Здесь, как нигде, ощущаешь боевое товарищество и взаимовыручку. Победа будет за нами!" — сказал Швыткин в беседе с "Лентой.ру".

Швыткин рассказал, что заключил контракт с Минобороны и сейчас находится в одном из добровольческих формирований. Направление, на котором он служит, депутат называть не стал. Перед отправкой на фронт он прошёл курс дополнительной подготовки в родном Новосибирске.

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А ранее Life.ru рассказывал, что самый молодой депутат Ярославской областной думы Иван Демидов отправился добровольцем в зону СВО. 27-летний парламентарий неоднократно ездил в новые российские регионы с гуманитарной миссией, а теперь отправляется туда в новом качестве.

Наталья Исакова
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