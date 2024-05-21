"Победа будет за нами!": Ушедший на СВО депутат Госдумы поделился впечатлениями о службе

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отправился добровольцем в зону спецоперации (СВО). По словам 58-летнего парламентария, пребывание на фронте позволит ему лучше понимать проблемы бойцов, находящихся на передовой.

"Уже месяц нахожусь в зоне СВО, продолжаю выполнять задачи. Здесь, как нигде, ощущаешь боевое товарищество и взаимовыручку. Победа будет за нами!" — сказал Швыткин в беседе с "Лентой.ру".

Швыткин рассказал, что заключил контракт с Минобороны и сейчас находится в одном из добровольческих формирований. Направление, на котором он служит, депутат называть не стал. Перед отправкой на фронт он прошёл курс дополнительной подготовки в родном Новосибирске.