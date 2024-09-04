Сын доктора Лизы ушёл добровольцем на СВО, а муж-американец не хочет возвращаться в США

Сын Елизаветы Глинки (более известна как Доктор Лиза) — Илья — ушёл добровольцем на спецоперацию (СВО), где воюет в составе ВС России. Об этом рассказал муж покойной основательницы фонда «Справедливая помощь» Глеб Глинка.

«Воевать он пошёл сам, просто поставил меня перед фактом. И теперь мне остаётся только ставить свечи в церкви, оставлять батюшке записки со словами «За здравие воина Ильи», заказывать сорокоусты и молиться», — рассказал мужчина в беседе с kp.ru.

Глеб Глинка добавил, что у него желания возвращаться в США после смерти супруги, несмотря на то, что большая часть его жизни прошла в Соединённых Штатах. По словам мужчины, современная Америка удивляет его и вызывает только сожаление.

«Когда-то вместе с американскими однокурсниками я в 1960-е годы протестовал против войны во Вьетнаме: мы озвучивали имена и фамилии погибших там военнослужащих на ступенях католического храма в США. Церковь нам не мешала, в стране было мощное антивоенное движение», — отметил Глинка.

Мужчина удивился, что теперь те же люди, только уже постаревшие, требуют исключить русскую церковь из Всемирного Совета церквей. Кроме того, они выступают за отправку оружия на Украину — туда, где сражается его сын.

Глинка добавил, что даже в подростковом возрасте чувствовал себя чужим в американском обществе и в 13 лет даже попросился у родителей уйти в русский православный монастырь в Джорданвилле – обитель со строгим уставом посреди штата Нью-Йорк. Его мать была против, но папа отпустил. В итоге Глеб Глинка прожил там год, и, по словам мужчины, это было самое счастливое время его жизни.