"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила президентский грант на 39 млн
Президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог и член СПЧ Ольга Демичева. Обложка © VK / "Фонд президентских грантов"
Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант в 39 миллионов рублей от Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов.
"Один из самых больших грантов получает благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" — 39 миллионов рублей на деятельность по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и взрослым из освобождённых регионов РФ", — сказал Кириенко.
Также, согласно информации Фонда президентских грантов, самый маленький грант в 84 905 рублей был выдан проекту "Экососедство" от Вологодской районной общественной организации.
Всего же более 1,5 тысячи НКО получат президентские гранты на сумму 3,5 млрд рублей. Победители были определены на заседании Координационного комитета, которое провёл первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На поддержку претендовали 11 379 инициатив из 88 регионов страны.