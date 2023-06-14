"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила президентский грант на 39 млн

Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант в 39 миллионов рублей от Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов.

"Один из самых больших грантов получает благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" — 39 миллионов рублей на деятельность по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и взрослым из освобождённых регионов РФ", — сказал Кириенко.

Также, согласно информации Фонда президентских грантов, самый маленький грант в 84 905 рублей был выдан проекту "Экососедство" от Вологодской районной общественной организации.