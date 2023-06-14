Более 1,5 тысячи НКО получат президентские гранты на сумму 3,5 млрд рублей

Более 1,5 тысячи некоммерческих организаций получат поддержку на сумму 3,5 млрд рублей по итогам второго конкурса президентских грантов 2023 года. Победители были определены на заседании Координационного комитета, которое провёл первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Всего на поддержку претендовали 11 379 инициатив из 88 регионов страны. В итоге гранты были выделены 1 504 НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Со своей стороны сами НКО привлекают софинансирование на сумму 2,8 млрд рублей.

При этом по-прежнему высокой остаётся доля победителей из числа НКО, которые ранее не получали президентскую поддержку. В этом конкурсе таких организаций треть — 459. Также большинство победителей — 1 331 — это проекты региональных НКО.

Самыми популярными грантовыми направлениями стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 июля.