Кириенко: НКО младше полугода из новых регионов смогут претендовать на гранты президента

Молодые некоммерческие организации из новых регионов РФ смогут претендовать на гранты президента. В 2023 году для них отменят обязательное требование о минимальном сроке существования для участия в конкурсе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, сегодня появляется много новых коллективов, команд, идей.

"Координационный комитет принял решение, что мы сделаем исключение для вновь созданных некоммерческих организаций из освобождённых регионов. У нас стандартное требование, что меньше полугода организации не может быть, чтобы она подала заявку. Один раз в этом году мы понижаем для них требование: говорим, что организация может быть создана за три месяца, она получит право участвовать в конкурсе", — сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

По его словам, в 2024 году такой возможности уже не будет, потому что все желающие НКО за 2023-й успеют пройти обучение. А 1 сентября стартует приём заявок на первый конкурс президентских грантов 2024 года.

Как отметили в пресс-службе Фонда президентских грантов, НКО по-прежнему планируют активно помогать семьям участников спецоперации и содействовать восстановлению мирной жизни в новых регионах.