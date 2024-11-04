Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в указе.

Слюсарь — уроженец Ростова-на-Дону, ему 50 лет. Пост главы ОАК занимал с 2015 года.