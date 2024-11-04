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4 ноября, 18:06

Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Юрий Слюсарь. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин назначил главу Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин предложил главе ОАК Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в указе.

Слюсарь — уроженец Ростова-на-Дону, ему 50 лет. Пост главы ОАК занимал с 2015 года.

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Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Он занимал этот пост с 2010 года. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2025 года.

Никита Никонов
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