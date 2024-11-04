Путин предложил участнику программы «Время героев» Первышову возглавить Тамбовскую область

Первышову 48 лет. Он занимал пост мэра Краснодара с 2016 по 2021 год. В сентябре 2021-го был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по избирательному округу № 46 (Краснодарский край). В октябре 2022 года Первышов отправился добровольцем на СВО. В январе 2023 года он продлил контракт.