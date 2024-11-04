Путин предложил участнику программы «Время героев» Первышову возглавить Тамбовскую область
Первышов согласился на предложение Путина стать врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин предложил участнику программы «Время героев», депутату Госдумы, бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Первышов ответил согласием.
Владимир Путин предложил участнику программы «Время героев» Евгению Первышову возглавить Тамбовскую область. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Первышову 48 лет. Он занимал пост мэра Краснодара с 2016 по 2021 год. В сентябре 2021-го был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по избирательному округу № 46 (Краснодарский край). В октябре 2022 года Первышов отправился добровольцем на СВО. В январе 2023 года он продлил контракт.
Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что переходит на новую работу на федеральном уровне. Он возглавлял регион с 2022 года.