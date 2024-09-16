Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Алексею Смирнову 51 год. Он окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт имени профессора И. И. Иванова (ныне Курской государственный аграрный университет). Трудится в комитете ЖКХ Курской области, администрации подмосковного Сергиева Посада, занимал должность советника министра ЖКХ Московской области и замминистра строительного комплекса Подмосковья. С марта 2021 года работал на посту первого замгубернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года возглавлял правительство региона. Прошёл обучение на шестом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, более известной как «школа губернаторов».