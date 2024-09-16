Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Губернатор Курской области Алексей Смирнов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. Фото © Telegram / Курская область
«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», — говорится в сообщении курского правительства.
Напомним, Смирнов победил на выборах губернатора Курской области с результатом 65,28%. Он выдвигался от «Единой России». 15 мая чиновник был назначен временно исполняющим обязанности главы региона после того, как губернатор Роман Старовойт занял пост министр транспорта. До этого Смирнов был первым замглавы Курской области.
Алексею Смирнову 51 год. Он окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт имени профессора И. И. Иванова (ныне Курской государственный аграрный университет). Трудится в комитете ЖКХ Курской области, администрации подмосковного Сергиева Посада, занимал должность советника министра ЖКХ Московской области и замминистра строительного комплекса Подмосковья. С марта 2021 года работал на посту первого замгубернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года возглавлял правительство региона. Прошёл обучение на шестом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, более известной как «школа губернаторов».